IrmÃ£o Ã© espancado ao se recusar a emprestar carro para assaltos na Capital

Espancamento Irmão é espancado ao se recusar a emprestar carro para assaltos na Capital Carro foi levado e depois deixado em frente à residência da vítima

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Neste domingo (27), um homem de 52 anos foi espancado pelos seus dois irmãos de, 34 e 40 anos, após se recusar a emprestar seu veículo Fiat uno para assaltos, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência são de que, os irmãos chegaram a casa do homem por volta das 17 horas deste domingo (27) pedindo o carro emprestado para fazerem assaltos na Capital, mas ele se recusou sendo espancado pelos dois e trancado dentro da residência.

Um dos autores levou o carro enquanto o outro ficou cuidando da vítima. Momentos depois o autor voltou deixando o veículo em frente à casa, no Portal do Caiobá. Um vizinho teria ajudado o homem levando-o até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coophavila.

Depois de medicado, ele procurou a delegacia para registrar um boletim contra seus dois irmãos e pedir medidas protetivas.