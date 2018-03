irurgia de R$ 7 mil é esperança para família de criança com doença que afeta arcada dentária

Família de Campo Grande tem vivido uma corrida em busca de uma cirurgia no valor de R$ 7 mil para a correção de danos provocados pela síndrome 'displasia ectodérmica'. A doença afetou a boca da criança, que tem quatro anos de idade.

Por causa da síndrome, Guilherme Viana não tem o osso da gengiva inferior, além de dez dentes. O que, segundo a mãe, afeta a mastigação e atrapalha a qualidade de vida do menino, que recebeu o diagnóstico quando ainda tinha um ano de vida.

A mãe do garotinho e o avô sofrem com o mesmo problema. Mas de acordo com a mãe, o caso de Guilherme é mais grave. "Passando por especialistas, eles recomendaram que ele coloque uma prótese", explicou Evelyn Vitória Viana.

Como não tem condições de pagar a cirurgia, a família resolveu buscar formas de arrecadar o dinheiro. Uma feijoada beneficente está sendo organizada para o dia 11 de março. Informações podem ser encontradas no telefone (67) 9 9295-8278.