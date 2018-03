ITB Berlim: Mato Grosso do Sul divulga destino em uma das maiores feiras de turismo do mundo

De 7 a 11 de março a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) representará o Governo em mais uma ação estratégica internacional para promover e divulgar o Estado como um importante destino turístico. Desta vez será na ITB Berlim, considerada uma das maiores feiras de turismo do mundo e que recebe profissionais e clientes do setor de turismo de vários países.

Para o diretor-presidente da Fundtur, esta será uma excelente oportunidade para apresentar o destino Mato Grosso do Sul e suas variadas opções de ecoturismo e vida selvagem. “A Alemanha é um importante mercado para Mato Grosso do Sul, pois a diversidade de fauna e flora, bem como atrativos naturais e culturais são fatores que mais encantam os alemães”, ressalta.

Segundo o Relatório de Inteligência de Mercado da Embratur, em 2016, mais de 200 mil alemães desembarcaram no Brasil, com uma permanência média de 16 pernoites e gasto médio de 60 dólares/dia em viagens de lazer. Em Bonito, segundo o Observatório de Turismo, no acumulado de janeiro a dezembro de 2017, o país ocupa a 3ª posição como maior emissor de turistas internacionais à região.

A Fundação de Turismo levará a esse mercado informações sobre o site em inglês, inclusive sobre a área voltada para os profissionais, e outras peças da campanha publicitária institucional VisitMS – você no seu melhor estado com a estratégia de apresentar as regiões de Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Rota Norte como referências em natureza e ecoturismo dentro do Brasil. Além das ações promocionais, a Fundtur fará reuniões durante a ITB Berlim para a captação de um evento internacional que acontecerá em Mato Grosso do Sul ainda este ano, em parceria com a Embratur.

Na feira será possível trabalhar e fazer contatos junto aos Destination Management Company (DMCs) atuantes neste mercado e com operadores alemães, munindo os profissionais com informações dos destinos de Mato Grosso do Sul para ele seja incluído em pacotes e roteiros personalizados. Além dos alemães, a ITB Berlin recebe profissionais de todos os continentes e, principalmente, do europeu. Segundo o Observatório de Turismo e Eventos de Bonito, a Europa está entre os maiores emissores de turistas estrangeiros que visitaram Bonito no ano de 2016.

Local: Messe Berlin / Messedamm 22, 14055

Período: 7 a 11 de março de 2018

Cidade: Berlim – Alemanha

Público Alvo: Trade

Segmento: Multiprodutos

Mais informações aqui: www.itb-berlin.de