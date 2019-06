Dia dos Namorados Itens para Dia dos Namorados têm variação de até 232% nos preços Pesquisa aponta que mesmo produto custa mais que o dobro dependendo do estabelecimento

Na véspera do Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12), a dica para os casais que deixaram para comprar o presente na última hora é pesquisar preços. Isso porque pesquisa divulgada hoje pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) aponta variação de até 232,37% no valor de um mesmo produto.

Conforme o levantamento, buquê com três rosas do tipo nacional é o produto com a maior diferença, custando R$ 15 em uma floricultura e R$ 49 em outra.

Em segundo lugar, ficou o preço de pernoite em motel, com um local oferecendo apartamento simples em por R$ 90 e acomodação idêntica em outro estabelecimento por R$ 200, variação de 122,22%.

Pizzarias, bastante procuradas na ocasião para comemorações, tem preços de rodizio entre R$ 31,90 e R$ 55. Rodizio de sushi sai por R$ 38,90 ou R$ 49,90, dependendo do restaurante.

Já com relação a itens comumente comprados para presentear, relógio de mesma marca varia 66,60%, com preços de R$ 119,99 a R$ 199,90. Em se tratando de perfumes, foi constatado variação de 50,02%, com o mesmo produto de R$ 299,90 a R$ 499,90.