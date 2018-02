Já completou 60 anos? Saiba como viajar de graça em 3 passos Idosos com renda de até dois salários mínimos têm direito a desconto de, pelo menos, 50% do valor de passagens de ônibus, com a Carteira do Idoso. Entenda como emitir a sua

Se completou 60 anos de idade, você já pode emitir sua Carteira do Idoso e fazer viagens interestaduais de ônibus pagando metade do valor da passagem ou até mesmo de graça. O documento é direito de qualquer cidadão acima desta idade e com renda individual de até dois salários mínimos. Siga esses passos: 1. Solicite sua carteira do idoso Antes de mais nada, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do governo federal. Clique aqui para saber o que é necessário para fazer o cadastro. Junte seus documentos e vá até o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo. 2. Aguarde a emissão do documento Entre o dia da solicitação e o dia em que estará com sua Carteira do Idoso em mãos, pode haver um prazo de até 90 dias. Mas não se preocupe: enquanto o documento definitivo não chega, você pode pedir uma declaração provisória, que terá validade por até 180 dias. 3. Fique atento aos prazos A passagem gratuita ou com desconto deve ser solicitada diretamente no guichê da empresa de ônibus. Essa solicitação pode ser feita a partir de 30 dias úteis antes da viagem até 3 horas do horário de partida. Respeitados esses prazos, as empresas devem reservar duas vagas gratuitas para idosos. Caso estes assentos estejam preenchidos, o idoso na condição acima terá direito, a qualquer momento, ao desconto mínimo de cinquenta por cento. Dúvidas? Consulte a cartilha de perguntas e respostas da ANTT sobre viagem interestadual de idosos. Com informações do Portal Brasil.