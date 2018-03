Bolso cheio Já está disponível para saque salário dos 75 mil servidores estaduais do MS 'A folha dos servidores está estimada em cerca de R$ 460 milhões'

Os salários dos 75 mil servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul já foi creditado e está disponível para saque nesta sexta-feira (2). A confirmação da data de pagamento havia sido feita na quarta-feira (28) pelo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis.

A folha dos servidores está estimada em cerca de R$ 460 milhões. O pagamento ainda na primeira semana do mês foi possível após a composição de uma “força-tarefa” de servidores da SAD, que teve de lidar com o fato de fevereiro ser um mês mais curto e, ainda, com a convocação de professores para a Rede Estadual de Ensino –a fim de garantir o início do ano legivo–, bem como com a remessa de informações à Receita Federal relativas ao IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física);

A Cédula C, o comprovante de rendimentos dos servidores, também está disponível. O documento com dados de 2017 é necessário para a apresentação da Declaração do Imposto de Renda.

Na quinta-feira (1º), a Prefeitura de Campo Grande informou que realizaria nesta sexta-feira o crédito dos salários dos cerca de 20 mil servidores municipais. A expectativa é de que os salários poderão ser sacados já neste sábado (3).