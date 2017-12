Entrevista Já pensou em comprar ou alugar um imóvel? Confira as dicas do corretor

Foto: Divulgação

Apaixonado pelo que faz o corretor de imóveis, Clayton Gordo, conta detalhes sobre essa profissão que vive de realizar sonhos. Ele busca sempre dar o melhor de si na hora de ajudar os clientes a escolher o melhor imóvel. Para contar mais sobre o mundo imobiliário, Clayton concedeu uma entrevista para tirar duvidas sobre o tema. Confiram!

Qual é o papel do corretor de imóveis?

Clayton Gordo- O corretor de imóveis é um profissional que tem todas as informações do mercado imobiliário, mostrando aos clientes as possibilidades de um ótimo investimento. É essencial para quem deseja fazer uma transação imobiliária de forma segura e contar com o apoio do corretor.

O corretor de imóveis, Clayton Gordo

Para que serve o profissional deste setor imobiliário?

Clayton Gordo- O profissional competente serve como uma espécie de garantia de segurança para ambas as partes, seja na documentação ou na avaliação de imóvel, entre outros quesitos.

A diferença do corretor de imóveis está onde?

Clayton Gordo-O que diferencia os profissionais é a paixão pela profissão. A paixão em fazer parte do momento especial que é a realização de um sonho, a compra de um imóvel.

A gente percebe que você é apaixonado pelo que faz, existe alguma receita?

Clayton Gordo- Se existe formula para o sucesso na hora de fazer parte da realização do sonho de um cliente, o principal ingrediente desta receita é a paixão. Atuar com paixão na minha profissão é ter a certeza de que estarei eternizando sorrisos na realização dos sonhos dos meus clientes.

Clayton no trabalho e atendendo clientes

Para quem pensa em contratar corretor quais detalhes elas devem observar?

Clayton Gordo-Para quem pensa em contratar os serviços de um corretor de imóveis, seja para vender, comprar ou administrar um imóvel, a primeira dica é saber se este corretor é de confiança e se ele está “apto ao exercício” junto ao Conselho Regional de Corretores, para isto basta ligar no CRECI/MS e solicitar a informação fornecendo o nome do corretor.

A segunda dica é a sua obrigação de escolher o contrato por escrito, porque as contratações informais deixam clientes desprotegidos no caso de fraudes e nas situações em que o serviço não é feito. Esse ponto é o de maior importância, pois, dará todas as garantias legais, portanto, leia e releia o contrato quantas vezes for preciso.

Quem quiser mais informações sobre seu trabalho, quais contatos?

Clayton Gordo-Podem entrar em contato pelo número (67) 9 9989-4506 ou pelo email grupog7negocios@gmail.com