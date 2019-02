Condomínio Jacaré fica preso em tubulação e é resgatado em condomínio na Barra Animal assustou moradores. Bombeiros e um biólogo participaram da retirada do jacaré do local

Rio - Um jacaré ficou preso na tubulação de um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nesta quarta-feira, e assustou moradores. Um biólogo e o Corpo de Bombeiros ajudaram no resgate do animal do local.

A retirada do jacaré de dentro da tubulação deu trabalho para os profissionais e parte do chão precisou ser quebrado para o resgate. O animal teria sido colocado novamente em seu habitat, a Lagoa de Marapendi.