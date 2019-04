David Brazil Jaguar de David Brazil é marcado com a palavra ‘racista’

Avaliado em R$ 200 mil, o Jaguar de David Brazil foi arranhado durante a festa de aniversário da cantora Ludmilla. No carro de luxo foi escrita a palavra ‘Racista’ na última quarta-feira (24), no Rio de Janeiro. A acusação teria vindo após um desentendimento na internet com Gominho e Preta Gil.

David publicou na quinta-feira (25) um vídeo provando que seu carro teria sido mesmo riscado. “Para os duvidosos de plantão! Meus amores, euzinho estou ótimo, não se preocupem, consciência mais que tranquila. Logo euzinho, que amo um negão”, escreveu na legenda da publicação.

Ainda no vídeo ele diz: “Não queria mostrar os arranhões do meu carro, porque achei uma coisa tão pesada, tão ruim, mas como tem gente duvidando, eu vou lá embaixo mostrar pra vocês”, disse no vídeo. “Não acredito que tem gente achando que estou de mentira, eu trabalho com a verdade. Todo riscadinho”, comentou mostrando os detalhes da avaria no veículo.

Em seguida, o amigo dos famosos ensaiou uma lição de moral no autor do arranhão. “Eu só queria encontrar a pessoa que fez isso e falar olhando nos olhos dela: ‘Amor, não sou racista, e não é dessa forma que se combate o racismo. Você tem que espalhar paz, amor e luz pelo mundo'”, ensinou.

Segundo o site Notícias da TV, na madrugada, o promoter compartilhou vídeos pela ferramenta Stories dizendo que tem como descobrir quem estragou a pintura de seu carro. “Você que riscou meu carro, lá tinha câmera, você vai se lascar”, falou.

Na última terla-feira (23), o promoter teria comentado em uma postagem de Gominho ao lado dos ex-BBBs Rodrigo, Gabriela e Hana. Na legenda da foto dizia: “Sabe aquele lance de vidas negras? Então, elas importam sim!”.

David então comentou: “Todas as vidas importam, meu bem! TODAS! Independentemente de cor, raça ou religião”.

A frase, foi vista como minimizadora da discussão sobre o racismo fazendo com que Gominho retrucasse. “Meu amigo querido e seguidores, eu não vou discutir com vocês aqui o quanto meu povo sofreu e sofre até hoje de forma despretensiosa e cega! Te amo e espero que um dia você, antes de morrer, perceba as injustiças que meu povo negro vive diariamente de forma que ninguém no seu corre do dia a dia e egocentrismo perceba!”, devolveu.

A treta ganhou proporções maiores quando a cantora Preta Gil resolveu entrar na discussão “David, quando você pode ir na minha casa pra gente conversar e eu te dar uns livros pra você ler? Se por acaso você tenha escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça! Já faz tempo que te falo pra você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo antes de escrever bobagens que ferem muitos dos seus! Tô aqui”, comentou ela.

Para tentar amenizar David fez um pedido de desculpas. “Se errei, peço perdão! Sempre mexo com Gominho, e ele comigo aqui no Insta. Desculpa mesmo! Não tive a intenção de ser escroto com ninguém e racista jamais!”, escreveu