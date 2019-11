Resgate no Pantanal Jaguatirica ferida é resgatada em área de combate ao fogo no Pantanal Animal foi encontrado com queimaduras e desidrata

Por: Redação/Diário Digital 08/11/2019 às 10:30 Comentar Compartilhar

Uma aeronave foi deslocada para resgatar o animal e trazê-lo para o Cras Foto: Divulgação Uma jaguatirica foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na noite da última quarta-feira (6) na Fazenda São Paulino, em Corumbá. O animal apresentava ferimentos, como queimaduras, e estava desidratada.

Segundo os bombeiros, a região onde ela foi encontrada está na área de combate aos focos de incêndio em vegetação no Pantanal. Durante o resgate, os militares utilizaram soro fisiológico.

Uma aeronave foi deslocada para resgatar o animal e trazê-lo para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

A região tem sofrido com os focos de queimadas há cerca de 10 dias.

O governo do Estado deflagrou a Operação Pantanal 2, contando com reforços de bombeiros do Distrito Federal nesta quinta-feira.