Bolsonaro Jair Bolsonaro recebe presidentes da Fifa e da CBF

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (10) o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, no Palácio do Planalto. “Foi uma visita positiva, o presidente Bolsonaro é fã de futebol e pudemos falar da importância social e econômica do futebol no Brasil e no mundo”, disse o suiço-italiano, destacando o desenvolvimento de programas educacionais por meio do futebol.

As competições que o Brasil vai sediar este ano também estiveram na pauta da reunião. Em junho e julho o país recebe a Copa América, organizada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), e em outubro a Copa do Mundo Sub-17, da Fifa. “São competições muito importantes que vão permitir ao Brasil estar no mapa do mundo do futebol”, ressaltou.

O país também é candidato a receber a Copa do Mundo feminina em 2023 e o Rio de Janeiro a receber a final única da Copa Libertadores da América em 2020.

Infantino estava acompanhado do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Langanke Caboclo.

Caboclo tomou posse na terça-feira (9), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para um mandato até 2023. Durante encontro com Bolsonaro, ele apresentou a vontade da CBF em mudar o patamar do futebol na economia nacional. “Fazer uma escalada do futebol no PIB [Produto Interno Bruto] do Brasil. Os clubes precisam arrecadar mais e para isso diversificar e otimizar as fontes de receita, chegarem mais próximos dos clubes europeus e termos os craques mais tempo no Brasil e à disposição da seleção”, disse.

De acordo com o presidente da CBF, isso será possível com a adoção de uma gestão profissional e alteração em regulações que permita aos clubes brasileiros receber investimentos nacionais e estrangeiros.