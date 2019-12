OPORTUNIDADE Janeiro: JBS seleciona candidatos para 400 vagas em Dourados

Foto: Divulgação

A partir do dia 8 de janeiro, a unidade da Seara, em Dourados-MS, inicia a seleção de candidatos para 400 oportunidades em cargos de operador de produção e operador de máquinas.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer à unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG. A seleção ocorrerá todas as quartas-feiras, das 7h às 13h. A unidade está localizada no Km 6, BR-163, Dourados - MS.