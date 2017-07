Caixa2 Janot pede mais prazo para investugar FBC, Cássio Cunha Lima e Collor "Janot alegou ser necessária a prorrogação do prazo dos inquéritos contra FBC e Cássio Cunha Lima para que novas diligências referentes ao auso de caixa 2 em campanhas eleitorais sejam realizadas."

Foto: Brasil 247

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu que seis inquéritos abertos contra parlamentares pelo ministro do Supremo T ribunal Federal (STF) Edson Fachin por entender que as investigações não possuem ligação com a Operação Lava Jato. Dentre os alvos das investigações abertas com base nas delações premiadas de ex-executivos da empreiteira Odebrecht estão os senadores Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e Fernando Collor (PTC-AL).