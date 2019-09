Jaraguari Jaraguari vê no Governo Presente oportunidade para núcleo industrial

Com 7 mil habitantes (IBGE 2019), o município de Jaraguari, segundo o prefeito Edson Nogueira, tem como principal desafio gerar emprego e fixar a população na cidade. Por isso, o gestor apresentou ao governador Reinaldo Azambuja proposta de parceria para desenvolver o núcleo industrial e promover a atração de indústrias.

Os dois se reuniram nesta quinta-feira (19) em Rio Verde de Mato Grosso, na segunda edição do Governo Presente, que leva a estrutura do Executivo Estadual para atendimento no interior de Mato Grosso do Sul. “Queremos alavancar nosso núcleo industrial para que o jovem trabalhe em Jaraguari”, afirmou Edson Nogueira.

Desde a semana passada, Reinaldo Azambuja vem colhendo demandas municipais dentro do projeto Governo Presente. O objetivo é traçar investimentos futuros nas áreas de desenvolvimento, infraestrutura, educação, saúde e segurança. “Ouvindo as pessoas, a gente elenca as prioridades e necessidades de cada município”, defendeu o governador.

Também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal de Jaraguari, vereador Áureo da Silva Vilela, acompanhado dos demais parlamentares; o secretário municipal Leonidas Santana (Administração e Finanças) e o deputado estadual Felipe Orro.

Pelo Governo do Estado, participaram dos atendimentos os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Sérgio de Paula (Articulação Política), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia Amendola da Motta (Educação), Geraldo Resende (Saúde), Ary Carlos Barbosa (adjunto da Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (adjunto de Infraestrutura).

Investimentos

Entre 2015 e 2019, Jaraguari recebeu do Governo do Estado investimentos e repasses de mais de R$ 44,6 milhões nas mais diversas áreas. Nesse montante, estão inclusos R$ 37 milhões em infraestrutura, entre obras concluídas e em execução, como a pavimentação do trecho de 10,2 quilômetros da rodovia MS-244, que vai facilitar o escoamento da produção dos sitiantes das comunidades de distritos como Jaraguari Velho e Bonfim.

Foram realizadas ainda obras de drenagem urbana, o pavimento da Rua Goiás e o recapeamento de 12 ruas. Na área de habitação, Jaraguari recebeu 70 casas e outras 40 estão em construção, com investimento de R$ 1,966 milhão, sendo R$ 825 mil do Governo de Mato Grosso do Sul.