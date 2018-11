João César Mattogrosso Jardim Paradiso e Parque Residencial Azaleia receberam melhorias após intervenção do vereador João C

Em contato com a população, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) está atento às demandas e solicita, frequentemente, providências do Executivo Municipal. Os moradores dos bairros Jardim Paradiso e Parque Residencial Azaleia estão em festa com os atendimentos de tapa-buraco e limpeza, que beneficiam as regiões e vão melhor à qualidade de vida nesses locais.

Uma das grandes reivindicações do Jardim Paradiso era a necessidade de revitalizar as ruas do bairro, que estavam tomadas por buracos. O parlamentar encaminhou a solicitação e acompanhou o atendimento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e a região foi contemplada com tapa-buraco.

Já no Parque Residencial Azaleia, além de ruas esburacadas, o bairro também possuía duas áreas amplas que estavam com acúmulo de lixo e mato alto. O vereador repassou as solicitações ao Executivo e foi atendido, resultando em operação tapa-buraco em todas as ruas e limpeza das áreas localizadas na Rua Santa Elvira com a Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira e Rua Cesário Alvin com a Rua Riverside.

Para o autor das indicações, o atendimento das demandas é reflexo de um trabalho realizado com seriedade. “Entre as atividades de um vereador, cabe a fiscalização e levantamento das reivindicações da população. Por isso, as indicações são essenciais para direcionar os atendimentos, para que reflitam os anseios de cada região”, salienta João César Mattogrosso.

