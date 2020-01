OPORTUNIDADE JBS contrata analista de logística para Naviraí até amanhã Empresa investiu mais de R$ 70 milhões na aquisição e construção da planta em Brasnorte; outros R$ 154 milhões em obras serão inaugurados ao longo do primeiro trimestre

Foto: Reprodução

A unidade da JBS, em Naviraí, realiza seleção para a vaga de analista de logística. Para se candidatar à oportunidade é necessário ter conhecimento e experiência na área, graduação em Administração ou Logística e conhecimentos de Excel. Os interessados devem enviar currículo para claudia.mensor@friboi.com.br até 14 de janeiro.

A JBS, é uma das maiores empresas de alimentícios do Brasil e do mundo. Coordenando as marcas como Seara, Friboi entre outras.

Em 2019, a Friboi investiu na modernização de equipamentos e na implantação de projetos para permitir um melhor fluxo de produção em suas unidades.

Neste mês de janeiro de 2020, a empresa ativará um túnel contínuo de congelamento em Barra do Garças (MT), que trará mais agilidade para a operação, além do aumento da capacidade em Mozarlândia (GO).

Ainda em janeiro e em março, entram em operação duas novas linhas de hambúrguer em Campo Grande (MS), que dobrarão sua capacidade de produção. No próximo mês a empresa dará início a um segundo turno de trabalho na unidade de Senador Canedo (GO) para atender à crescente demanda global por proteína animal – 350 novos postos de trabalho foram abertos na cidade. Os aportes somam mais de R$ 154 milhões.

A Friboi conta com 45 mil colaboradores no Brasil, com unidades de negócios em 55 cidades, sendo responsável pela geração de mais 180 mil empregos indiretos.