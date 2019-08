TRABALHO JBS seleciona candidatos para mais de 150 vagas em cinco cidades de MS Seleção para a unidade de Campo Grande começou hoje (15) e segue até a próxima terça-feira

Foto: Reprodução

A JBS de Mato Grosso do Sul abriu nesta quinta-feira (15) 153 vagas de trabalho para as unidades de Campo Grande, Caarapó, Nova Andradina, Naviraí, e Sidrolândia. Além de oportunidades para atuar nas linhas de produção, em funções que não exigem experiência, também há vagas para formações específicas, como médico do trabalho, eletrotécnico, engenheiro de produção ou de alimentos, médico veterinário e administrador.

Confira as oportunidades disponíveis em cada unidade e como fazer para se candidatar:

CAMPO GRANDE (UNIDADE 1- AVENIDA DUQUE DE CAXIAS)

Operador de Produção: Para concorrer a uma das 50 vagas, o interessado não precisa ter experiência na área, e deve se apresentar na unidade levando em mãos uma caneta para preenchimento da ficha cadastral e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.

Triagem: Presencial, nos dias 15, 16, 19 e 20/08, a partir das 7h, na unidade 1 (Av. Duque de Caxias, 7255, bairro Nova Campo Grande). Mais informações: (67) 2107-2572.

SIDROLÂNDIA

Operador de Produção: Para concorrer a uma das 60 vagas, o interessado não necessita ter experiência na área, e ao ser chamado para entrevista deve se apresentar na unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.

Triagem: Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail gessica.camargo@seara.com.br. Mais informações: (67) 3272-7000.

CAARAPÓ

Supervisor de Produção: Curso superior completo em Engenharia de Produção, de Engenharia de Alimentos, ou Medicina Veterinária, conhecimento em informática (pacote Office) , conhecimento em ferramentas de qualidade de gestão (PDCA, 5S), experiência em liderança de linhas de produção e disponibilidade de horário;

Técnico Eletrotécnico: Formação em Técnico em Eletrotécnica ou Eletrotécnica, curso NR 10, conhecimento em informática (pacote Office), e é desejável ter experiência em manutenção em frigorífico (abates/industrializados).

Operador de produção e operador de Higiene: Para concorrer a uma das vagas, o interessado não necessita ter experiência na área, e deve se apresentar na unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.

Triagem: Presencial, na unidade (Av. Brasil, 2000, Distrito Nova América, Caarapó - MS), em horário comercial. Mais informações: (67) 3498-1400.

NOVA ANDRADINA

Supervisor de Higienização: Desejável ter curso superior em Administração, ou estar cursando, domínio do pacote Office, ter experiência de pelo menos 3 anos na função, e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Os interessados podem se candidatar até o dia 20/08, por meio do site vagas.com.br, ou enviar currículo paracecilia.martins@friboi.com.br.

Refilador e desossador: Para concorrer a uma das vagas o interessado precisa ter experiência de pelo menos 6 meses na área - em açougue ou como desossador -, e deve se apresentar na unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.

Triagem: Presencial, na unidade (Rodovia BR 376, Km 169, Nova Andradina - MS), em horário comercial. Informações: (67) 3449-2205

NAVIRAÍ

Médico do Trabalho: Graduação em Medicina, título de especialista em Medicina do Trabalho, CRM ativo e disponibilidade para morar na cidade. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail claudia.mensor@friboi.com.br.

Refilador: Para concorrer a uma das vagas o interessado não necessita ter experiência na área, e deve se apresentar na unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.

Triagem: Presencial, na unidade (Rodovia BR 163, Km 2, s/n, Naviraí - MS), em horário comercial. Mais informações: (67) 3409-6700.