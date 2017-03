'Efeito Carne Fraca" JBS supende 90% das atividades e fecha por três dias 6 das 7 empresas em MS

É meus caros cada um paga de um jeito. Claro que o MS não está "fora da linha de fogo", a JBS empresa que abastece o Estado economicamente falando, "lascou a canetada" e suspendeu por três dias o abate em seis das sete unidades que processam bovinos em Mato Grosso do Sul, é claro que era esperado, o motivo da para paralisação "efeitos Carne Fraca".

A penalidade, começou na quinta-feira (23) e vai até sábado (25), tem o objetivo de ajustar a produção diante dos embargos impostos pelos países importadores de carne brasileira após a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

De acordo com a companhia, a meta é reduzir em 35% a capacidade total de produção. Ao todo, serão paralisadas as atividades em 33 das 36 filiais em todo o país.

Em Mato Grosso do Sul, a única que continuará funcionando será a base de Anastácio. Serão paralisadas as duas filiais de Campo Grande e as que estão localizadas em Cassilândia, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

Em nota, a empresa diz se comprometer a manter o emprego dos 125 mil funcionários de todas as unidades afetadas.

Pontos da Operação

A PF (Polícia Federal), investigou suposto esquema de adulteração de rótulos e uso de alguns conservantes em excesso para “maquiar” a deterioração de carnes que também eram usadas na fabricação de alguns embutidos e os "chefões" do caso, não foram nada discretos ao exporem as empresas investigadas, dessa forma jogaram a coisa toda no "ventilador midiático".

Os alvos da operação foram apenas algumas unidades da JBS e BRS no Paraná, Goiás e Minas Gerais, mas a repercussão foi tanta que toda a produção brasileira teve a imagem afetada no cenário mundial.

Segundo informações da Agência Brasil divulgadas na tarde desta quinta-feira (23), pelo menos 11 países suspenderam temporária e integralmente a importação de carne brasileira e seus derivados.

Já a União Europeia e outros três países optaram por embargar apenas as compras dos 21 frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca, neste caso estão incluídas unidades apenas em Goiás, Paraná e Santa Catarina.

Até a deflagração da operação policial, as carnes bovina, de frango e suína nacionais e seus derivados eram exportados para mais de 150 países.

De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil poderá ter um prejuízo de até US$ 1,5 bilhão por ano com os desdobramentos da operação Carne Fraca, da PF (Polícia Federal). Segundo ele, a média diária de exportação brasileira de carnes é de US$ 63 milhões e ontem (21) ficou em US$ 74 mil. (Com assessoria).