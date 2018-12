Jiboia Jiboia de dois metros é encontrada dentro de motor de carro Bombeiros tiveram dificuldade para retirar o animal

Bombeiros de Fátima do Sul capturaram cobra jiboia de dois metros que estava em motor de carro. O caso aconteceu na manhã de ontem (2) em sítio que fica ao lado o Parque de Exposições Aparecida Saltarelli.

Os militares tiveram dificuldade para encontrar a cobra porque ela estava escondida entre as peças do motor.

De acordo com informações do MS News, a cobra capturada pelos bombeiros foi solta às margens do rio Dourados.