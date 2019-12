Parque dos Poderes Jiboia para o trânsito para atravessar avenida no Parque dos Poderes Depois de cruzar a avenida a jiboia entrou no matagal

Uma jiboia com cerca de 1,5 metros de comprimento parou o trânsito na Avenida Doutor Fadel Tajher Iunes, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O animal estava atravessando via no início da tarde desta segunda-feira (30).

Para garantir a passagem do animal em segurança, vários motoristas pararam na Avenida. Os motoristas que acompanharam a movimentação aproveitaram para filmar a cobra.

As imagens mostram a jiboia cruzando um dos sentidos da avenida e passando pelo canteiro central. Segundo informação de uma das pessoas que estavam no local e não quis se identificar, depois de cruzar a avenida a jiboia entrou no matagal.