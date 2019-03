JoÃ£o CÃ©sar Mattogrosso apresenta indicaÃ§Ãµes para 10 bairros da Capital em 10Â° SessÃ£o OrdinÃ¡ria

Mattogrosso João César Mattogrosso apresenta indicações para 10 bairros da Capital em 10° Sessão Ordinária

Em 10° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta terça-feira (12), o vereador João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicações para 10 bairros da Capital, sendo eles, Coophasul, Jardim Paradiso, Carandá Bosque, Vila Santa Luzia, Vila Nossa Senhora das Graças, Rita Vieira, Vila Marli, Vila Almeida, Jardim Itatiaia e Residencial Oliveira.

Entre os pedidos que foram encaminhados para expediente da Casa de Leis, ao GAPRE (Gabinete do Prefeito), com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), estão operação de tapa-buracos para as Ruas Benito Melchíades de Oliveira e Sargento Hércules de Campos, bairro Coophasul. O mesmo pedido de infraestrutura também são para as ruas do bairro Bairro Jardim Paradiso, principalmente nas Ruas Ângela Abdulahad e Hana Abdulahad; no Carandá Bosque, tapa-buracos para a Rua Oliva Enciso e em toda a sua extensão e para as ruas da Vila Santa Luzia, principalmente nas Ruas São Ramão e Santa Gertrudes.

Ainda à SISEP, foram encaminhados pedidos de reparação do asfalto danificado pela chuva, cruzamento das Ruas Maria Izabel Couto Pontes com a Amador Bueno e para as Ruas Maria Izabel Couto Pontes com a Dr. Jaime Ferreira de Vasconcelos, Vila Nossa Senhora das Graças. Para o Jardim Paradiso, foi solicitada a reparação da pavimentação asfáltica no cruzamento da Rua Carlota de Almeida Lemos com a Rua Olário de Oliveira França.

Indicações com pedidos de encascalhamento também foram solicitadas na 10° Sessão Ordinária de 2019. Para o Jardim Itatiaia, foram encaminhados à SISEP a solicitação desta infraestrutura, além de patrolamento e compactação entre as Ruas Assef Buainain com Manoel Olegário da Silva e em toda a sua extensão. A mesma indicação também foi solicitada para a Rua Maria Luiza Moraes, em frente ao número 744 e em toda a sua extensão, no Residencial Oliveira.

Para a mesma Secretária ainda foi solicitado a instalação de braço e de luminárias na Rua Abraão Bacach, 88, em frente aos Condomínios Chácara Spasso Park e West Park Residence II, na Vila Santa Luzia, troca de areia do Parque Infantil do Parque das Nações Indígenas e limpeza na Rua Assef Buainain e em toda a sua extensão, Jardim Itatiaia.

Trânsito

Redutores de velocidade e sinalizações de trânsito também estiveram em pauta na sessão desta terça-feira. Na Vila Santa Luzia, foi solicitada a instalação de redutor de velocidade eletrônico ou de quebra-molas na Rua Abraão Bacach, 88, em frente aos Condomínios Chácara Spasso Park e West Park Residence II; e instalação de redutor de velocidade ou de semáforos na Avenida Rita Vieira de Andrade com a Rua Mariza de Andrade, Parque Residencial Rita Vieira.

E por fim, foram feitas indicações para revitalização da sinalização horizontal e vertical, placas de redução de velocidade no cruzamento da Rua Santa Bernadete, Rua São Ramão, Rua Santo André, e Rua Abrão Baccach, na Vila Santa Luzia, como também para a Rua Tenente Lira, principalmente no cruzamento com a Rua Marli, na Vila Marli e placa de PARE no cruzamento da Rua Américo Brasiliense com a Rua Antônio Cilema, Vila Almeida. Todos esses pedidos foram encaminhados para a GAPRE com cópias para a Secretaria Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN).

Moções de Congratulação

Duas Moções de Congratulação foram requeridas na 10° Sessão Ordinária, sendo para Renata Albuquerque de Andrade, sócia proprietária da Cake 67 Confeitaria e ao apresentador e diretor de rádio na FM Educativa 104, Anderson Barão.

Renata Albuquerque de Andrade e sócia proprietária da Cake 67 Confeitaria e por investir e acreditar no potencial de Campo Grande, contribui para o desenvolvimento da cidade e por isso, deve ser agraciada com a moção. A Cake 67 Confeitaria nasceu com o desejo da empresária em fazer bolos gourmets, especializado conforme o pedido do cliente, diferente dos bolos tradicionais encontrados em supermercados. Há quatro anos com uma loja no Bairro Universitário, em 2019 a Cake 67 Confeitaria está com uma nova unidade na área central da cidade, para atender novos clientes. O recente empreendimento conta com um espaço amplo e confortável, onde o consumidor pode provar as especialidades da casa, acompanhado de um delicioso café.

Anderson Barão será agraciado com o título pelo excelente trabalho desempenhado como comunicador social, na direção da Rádio FM Educativa 104,7. Barão é formado em Direito pela UNIDERP (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal), treinador e coaching empresarial desde 2005, ministrante de treinamentos de oratória, gestos, postura e dicção para estudantes, profissionais liberais, candidatos políticos e comunicadores em geral desde 2009. Foi presidente da União Estadual dos Estudantes do MS e palestrante do seleto grupo Godri Team, com a oportunidade de treinar com grandes nomes nacionais como Roberto Shinyashiki, Lair Ribeiro, Mario Sérgio Cortella, entre outros.