Mattogrosso João César Mattogrosso realiza edição Parceiros da Cidadania no Portal Caiobá

Acontece no próximo sábado, dia 27, a 8º edição Parceiros da Cidadania, ação que levará atendimento médico, preventivo de saúde bucal, jurídico, palestras, corte de cabelo, entre outros serviços para a comunidade do Portal Caiobá. O projeto é iniciativa do vereador João César Mattogrosso (PSDB) em parceria com várias entidades e órgãos, que surgiu com o objetivo de atender famílias das regiões periféricas de Campo Grande.

Entre os atendimentos da ação social está a parceria com a ONG Onça Pintada, unidade móvel que realiza exames preventivos contra câncer de mama, Procon Itinerante, Funsat (onde é preciso estar com documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho), IEL com informações sobre estágios para acadêmicos, a SESAU com realização de exames com testagem rápida, corte de cabelo para população, entre outros. Além da prestação de serviços, haverá entretenimento para as crianças com brinquedos, atividades e pipoca.

Para o vereador João César Mattogrosso, esta ação oportuniza a solidariedade ao prestar um atendimento especial na região. "Levar esses atendimentos para o Portal Caiobá e outras comunidades da região é uma oportunidade de oferecer serviços e orientações para os moradores de forma fácil e rápida, já que muitas vezes, esses órgãos têm pontos de atendimento mais centralizados ou pela internet. Colocar agentes disponíveis em um espaço físico dentro do bairro facilita a vida de muita gente que nem sempre tem tempo ou acesso a esses serviços”, aponta o parlamentar.

SERVIÇO

A ação social "Parceiros da Cidadania" acontecerá das 8h às 12h deste sábado (27), na Igreja Evangélica Deus e a Esperança, localizada na Rua Velia Berti de Souza, 567 no Bairro Portal Caiobá.