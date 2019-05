Desligamento Jogador pede desligamento de clube de MS após torcedores armados invadirem CT

O jogador Marlos dos Santos pediu desligamento do Corumbaense após ser ameaçado por torcedores armados que invadiram centro de treinamento do clube neste domingo (19), em Corumbá. Marlos, que atua no meio de campo, foi surpreendido pelos suspeitos depois de derrota do Corumbaense para o Iporá de Goiás, pela Série D do Brasileirão.

Três suspeitos armados entraram na sede do clube por volta das 7h e renderam um dos atletas que estava saindo do alojamento, questionando onde estava Marlos, conforme o Diário Corumbaense.

O atleta disse aos homens que não sabia onde estava o jogador, mas suspeitos seguiram procurando-o pelos cômodos do centro de treinamento. Marlos não estava na sede do clube no momento da invasão e, por não o encontrarem, suspeitos foram embora.

Marlos teria sido ameaçado por torcedores depois de ser substituído no jogo da Série D. Descontentes com a atuação da equipe, torcedor teria ameaçado o jogador, afirmando que “ele não sabia com quem estava lidando”.

O atleta pediu desligamento do clube ainda mesmo no domingo (19) e retornou para o interior de São Paulo, para a sua cidade natal. A diretoria do clube informou que está tomando todas as providências que o caso requer e que deve se pronunciar por meio de nota oficial.

A polícia está investigando o caso e imagens das câmeras de segurança do centro de treinamento serão analisadas.