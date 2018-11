Zagueiro pelado Jogador tieta Cristiano Ronaldo e fotógrafo flagra zagueiro pelado Jogador do Milan fez questão de registrar encontro com o luso, mas outro jogador acabou roubando a cena

O jogador do Milan Raoul Bellanova fez questão de ter uma foto com Cristiano Ronaldo, mesmo com a derrota do time por 2 a 1 para a Juventus, no domingo, pelo Campeonato Italiano. O registro foi feito dentro do vestiário da Velha Senhora, mas chamou a atenção por outro motivo: o zagueiro Giorgio Chiellini aparece pelado no fundo da imagem. A foto se tornou viral nas redes sociais.

O lateral-direito posou ao lado do português no mesmo momento em que Chiellini passava totalmente nu por trás de Cristiano Ronaldo e Bellanova, que é jogador da base do Milan.

Essa cena não é tão incomum quanto aparece. Em 2013, após o Brasil conquistar a Copa das Confederações, o ex-goleiro do Fluminense Diego Cavalieri foi flagrado nu em um registro feito por Hulk e Réver com a taça de campeão da seleção brasileira.

(Foto: reprodução / Extra)