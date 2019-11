Dourados Jogos da Juventude definem os campeões do vôlei e basquete

A equipe de esportes da Funed (Fundação de Esporte de Dourados) sob o comando do diretor/presidente Daniel Fernandes Rosa e do diretor de esportes Jânio César Amaro definiu os campeões do Jojud (Jogos da Juventude de Dourados) nas modalidades de voleibol e do basquetebol.

As equipes campeãs receberam troféus e medalhas e o direito de representar o município nos Jogos Escolares da Juventude do Mato Grosso do Sul de 2020 e em cidades sedes ainda a serem definidas pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul).

De acordo com informações do profissional em educação física Valmor Jerônimo Ranzi Júnior, um dos coordenadores das competições, nas competições do Jojud que conta com atletas de 15 a 17 anos (nascidos 2002, 2003 e 2004), o futsal e handebol ainda falta a serem concluídas enquanto as modalidades individuais serão conhecidas somente no próximo ano.

Também atuam nas coordenações dos jogos os profissionais em educação física Antônio Carlos Barbosa, o “Kaká” e Leonardo Bonatto.

No voleibol feminino que tiveram seus jogos realizados no ginásio do Colégio Franciscano Imaculada da Conceição, a equipe da casa foi à campeã ao vencer a Escola Estadual Pastor Daniel Berg assim como no masculino ao vencer a Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso e em terceiro ficou a Escola Professora Alicio Araújo.

No basquetebol com os jogos finais sendo realizados nesta última quarta-feira na quadra do Complexo Esportivo Presbiteriana Erasmo Braga e em terceiro a Escola Estadual Presidente Vargas.Jorge Antônio Salomão, o “Jorjão”, a equipe campeã no feminino foi a Escola Neil Fioravanti.

No masculino o campeão foi o Colégio Unigran enquanto o vice-campeão foi a Escola Estadual Presidente Vargas e o terceiro colocado a Escola Presbiteriana Erasmo Braga.

Valmor Ranzi diz que para este ano restam somente às decisões do futsal e do handebol e que as competições do atletismo, judô, tênis de mesa, xadrez, vôlei de praia e basquete três por três serão realizados somente no primeiro semestre do ano que vem.