Jogos Escolares Jogos Escolares movimentam 2 mil participantes a partir de quinta-feira Cerimônia de abertura está marcada para quinta, a partir das 19h30, no ginásio Cacilda Rocha

O município de Três Lagoas, localizado a 338 km de Campo Grande, recebe a partir de quinta-feira (16) os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. A competição reunirá cerca de 2 mil participantes de 48 delegações.

A cerimônia de abertura está marcada para quinta, a partir das 19h30, no ginásio Cacilda Rocha.

O torneio de futsal abre a disputa de quinta-feira até 20 de maio. A partir do dia 21 entram em quadra as equipes de voleibol, handebol e basquete.

O torneio de futsal, para atletas entre 15 e 17 anos, reúne as equipes de Alcinópolis, Anastácio, Amambai, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti e Dourados.

As competições para atletas entre 12 e 14 anos estão marcadas para junho.