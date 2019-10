Atletismo Jogos Escolares têm disputas de judô, natação e atletismo no fim de semana Já os Jogos Paralímpicos terão atletismo, a partir das 8h, no Centro Olímpico da Vila Nasser, em Campo Grande

Começam neste fim de semana as competições individuais dos Jogos Escolares, que entram na 34ª edição, e também a 2ª edição dos Jogos Paralímpicos de Campo Grande. As disputas serão no judô, natação e atletismo, valendo vaga para a competição estadual.

Serão mais de 100 competidores de sexta-feira (18) até domingo. Amanhã começam os torneios de judô, no Centro de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque, a partir das 8h.

Também tem natação no Rádio Clube Cidade e xadrez no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, ambos no mesmo horário. Os Jogos Paralímpicos terão atletismo, a partir das 8h, no Centro Olímpico da Vila Nasser.

A programação dos Jogos Escolares tem para o próximo dia 26 as competições de atletismo, ginástica rítmica, basquete 3x3 e vôlei de praia. Em novembro estão previstas as disputas de badminton, luta olímpica, tênis de mesa, beach tennis e ciclismo.

Os Paralímpicos terão em novembro tênis de mesa, badminton e também bocha paralímpica.