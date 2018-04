12º Edição dos Jogos Urbanos Indígenas Jogos indígenas acontece neste domingo no Parque Sóter

Na 12º Edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande, que acontece domingo (15), no Parque do Sóter vai reunir 18 comunidades com a competição das modalidades de Arco e Flecha, lança, Futsal feminino, Futebol de campo, Cabo de guerra masculino e feminino. A competição recebeu um total 500 atletas inscritos. As provas serão coordenadas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e iniciam às 8h.

As comunidades participantes são Darcy Ribeiro, Estrela da Amanhã, Jardim Noroeste, Jardim Inapolís, Feira indígena, Vivenda do Parque, Tarsila do Amaral, Futuro da Criança ( Jd. Noroeste), Água Bonita, Acadêmicos – UCDB, Jardim Anache, São Jorge da Lagoa, Kadweu, Associação Indígena das Artesãs, Água Funda,Acadêmicos Indígenas – UFMS, Marçal de Souza,

Movimento Indígenas Unidos Capital.

Para o presidente do Conselho Municipal Transitório dos Direitos dos Povos Indígenas (CMDDI), terena Élcio da Silva Júnior, os jogos representam a união dos indígenas urbanos. “Mesmo distante de nossas aldeias não nos esquecemos da nossa essência e vamos participar deste momento esportivo e cultural, porque jamais deixaremos de ser quem somos – indígenas. Além de ser uma oportunidade de nos encontrarmos”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o evento busca fomentar a prática esportiva e fortalecer a identidade indígena. “Estamos retomando os Jogos Urbanos Indígenas com o objetivo de criar um espaço de esporte e lazer que incentive a prática esportiva e a valorização da identidade indígena”, afirma.

Toda a programação dos jogos está disponível no site da Funesp, que pode ser consultado no http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/12o-jogos- dos-povos- indígenas-de-campo-grande/