Oscar Joia usada por Lady Gaga na festa do Oscar custa R$ 112 milhões

Indicada ao prêmio de melhor atriz do Oscar 2019, Lady Gaga, 32, chegou à premiação neste domingo (24) exibindo um colar de diamantes no valor de US$ 30 milhões (cerca de R$ 112 milhões).

Ainda no tapete vermelho, a cantora e atriz chamou a atenção ao usar a joia da Tiffany, que leva um dos maiores diamantes amarelos do mundo, segundo a própria marca.

A joia pesa 128,54 quilates e já foi usada pela atriz Audrey Hepburn em uma sessão de fotos do filme "Bonequinha de Luxo". Gaga ainda usou um vestido preto e longas luvas da mesma cor, remetendo ao visual de Hepburn no clássico.

O colar usado por Gaga foi descoberto há mais de 140 anos, na África do Sul, e nunca teria sido vendido. Em 2012, a joia foi montada em outro colar, para comemorar o aniversário da marca.

"A chance de trabalhar com uma peça tão incrível, de design e história, é um sonho que se tornou realidade", disseram os estilistas de Gaga, Sandra Amador e Tom Erebout, segundo o site americano E!.

"Estou muito feliz por ela estar usando o lendário diamante da Tiffany no tapete vermelho da premiação pela primeira vez desde que foi descoberto há 141 anos", comentou Reed Krakoff, diretor artístico da Tiffany, que ainda elogiou Gaga por sua criatividade e por "quebrar regras".

Gaga não venceu o prêmio de melhor atriz no Oscar 2019, dado a Olivia Colman (por "A Favorita"), mas acabou vencendo na categoria de melhor canção original, junto a Bradley Cooper, por "Shallow" (do filme "Nasce Uma Estrela"). Os dois fizeram uma apresentação emocionante da música durante a premiação.