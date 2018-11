Carnaval Jojo contrata personal de Viviane Araújo para desfilar nua no carnaval A cantora está malhando pesado, controlando a alimentação para desfilar sem roupa no Rio

Jojo resolveu mudar o corpinho. Além de investir em uma dieta mais saudável, a funkeira contratou um personal trainer que está acostumado a cuidar de beldades que brilham no carnaval.

Jojo já perdeu seis quilos e está treinando pesado com o personal Douglas Mariano, que já cuidou de rainhas da bateria como Viviane Araújo, Adriana Bombom e Valeska Popozuda.

Mas todo esse empenho tem um motivo: a cantora pretende desfilar como destaque no próximo Carnaval, no Rio. Em negociação com escolas de samba, a funkeira quer ficar mais em forma para desfilar praticamente sem roupa.

Sim, Jojo quer desfilar nua, pelada na Sapucaí.A cantora também pretende recorrer a procedimentos estéticos. Em junho, ela já realizou uma lipoescultura. A lipoescultura é uma cirurgia plástica em que se faz uma lipoaspiração, para retirar a gordura em excesso em determinada região do corpo. Posteriormente, essa gordura é reposicionada em locais estratégicos como por exemplo glúteos, sulcos do rosto, coxas e panturrilhas, para melhorar o contorno corporal.

Segundo Jojo, a cirurgia não a fez emagrecer, e sim definiu melhor a sua silhueta. Foi justamente por isso que a postagem chamou a atenção. Muita gente nem notou a diferença. Com 1,50 m de altura e um pouco menos de 90 quilos, Jojo só não pretende mudar uma medida: não abre mão do sutiã 58, sua comissão de frente e marca registrada.