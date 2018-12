Jojo Todynhno Jojo Todynhno dá declaração sobre a morte do “ex” carbonizado no Rio

Jojo Todynho falou sobre a morte de seu ex, Anderson, em um vídeo publicado nesta terça-feira (4), em seu Instagram. A cantora contou que ele foi assassinado no Rio.

“Uma bonita veio me perguntar no Facebook se eu tinha algo com ele. Eu falei que sim, já há 3 anos era um rolo que nunca se acabou. Ele ficava com outras, eu com outros, a gente se bloqueava, depois voltava. Acontece. Aí ela falou que do jeito que eu estava falando parecia que eu era viúva. Meu amor, mas eu sou. Ele estava na minha casa essa semana. Vivia vindo aqui. Falávamos o dia inteiro. Tinha crise de ciúmes, pois ele era terrível. Falei: ‘Sou viúva, meu amor, e estarei linda no enterro'”, afirmou Jojo.

“É um dia tão triste da minha vida… Mataram, carbonizaram. Eu estava no chão, dilacerada. Foi um homem muito bom na minha vida. Me ajudou muito. Tremenda covardia o que fizeram. Ele não merecia isso. Só a misericórdia de Deus. Estou despedaçada. Não consigo compreender até quando vamos perder o direito de ir e vir”, disse.

A cantora também fez um post em seu Instagram para dizer aos fãs que não devem se prender a bens materiais pois tudo é passageiro, além de relembrar do ex falecido.