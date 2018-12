Jojo Todynho Jojo Todynho mostra a fartura da ceia e decreta: ‘calcinha amarela na virada’ Para 2019 a musa do funk carioca espera que a nova música de trabalho 'Joga sem parar' seja sucesso

Fartura na ceia de Jojo Todynho foi ela mesma. Mulherão de saltar aos olhos, a diva-funkeira resolveu pegar leve na refeição e tirou do saco do Papai Noel o seu presente: uma vida mais saudável, corpo mais gostoso, mas sem deixar para trás as suas marcas registradas: os peitões, bundão e as pernocas.

— Esse ano minha ceia foi mais leve, até porque estou de dieta. Claro que não abri mão da rabanada, que adoro, mas veio numa versão mais leve, feita no forno e polvilhada com adoçante em pó, em vez de açúcar. Mas o peru está liberado, e o bacalhau também! O peixe veio mesmo com uma saladinha, tudo para evitar o bolinho frito — disse Jojo, num bate-papo para lá de animado.

Nada que comprometesse a celebração do Natal. Jojô curte mesmo é uma reunião em família, e isso ela garantiu.

— A intenção é celebrar o nascimento de Cristo. Na mente, pedido para que Deus tome conta desse Brasil. Mas a ceia tem tudo o que tem direito, só evitando mesmo frituras. Um dia para ficar com uma roupa confortável, em casa com a família, as crianças. Refletindo — disse, emendando: — Uma coisa aprendi neste ano: nem todos estão preparados para ouvir a verdade. Mas não deixarei de ser autêntica por isso.

Já no réveillon, a coisa muda de figura. Paz em casa com a família? Que nada!

— Eu gosto é de fogos. Para mim, o lugar perfeito para passar a virada é um que tenha um bom show e uma bela queima de fogos. O lugar ainda não escolhi — revelou.

Mas uma coisa está definida: a calcinha será amarela.

— Só por tradição. Não ligo para simpatias. Que o ano novo traga meu presente, com o sucesso da nova música que gravei com o MC Kevin o Chris, a “Joga sem parar”, um hino aos bailes funk!