Jornal diz que Barça se reuniu com empresário de Dembelé após polêmica falta a treino

A polêmica falta de Dembelé a um treino do Barcelona na última semana causou preocupação na diretoria do clube e foi causa de uma "reunião de emergência". A informação é do jornal catalão "Mundo Deportivo", que afirma que dirigentes do clube conversaram com o empresário do jogador em um hotel na noite da última terça.

Segundo a publicação, dirigentes como o secretário técnico Eric Abidal e o diretor geral Pep Segura se reuniram com Moussa Sissoko - que teria viajado a Barcelona justamente para o encontro, e não para compromissos junto a Dembelé, que não estava na cidade por conta da convocação para a seleção francesa.

O objetivo, segundo o jornal, foi tentar "resolver a situação de crise" que Dembelé vem causando com seu comportamento e episódios de indisciplina desde que chegou ao clube. Ao faltar ao treinamento da última quinta, o francês foi punido pelo técnico Ernesto Valverde ficando fora dos relacionados para o duelo contra o Betis.

Na ocasião, Dembelé alegou que não estava se sentindo bem por conta de uma gastroenterite. Porém, a diretoria do Barcelona teria ficado irritada por demorar mais de uma hora para conseguir notícias do jogador.