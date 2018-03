Jornalismo impresso perde Ivaldo Pereira, de Bela Vista

Morreu nesta terça-feira, 27, em Bela Vista, o jornalista e escritor Ivaldo Pereira. Um dos nomes mais respeitados na história do jornalismo impresso de Mato Grosso do Sul, ele tinha 72 anos e há alguns anos vinha sofrendo com problemas de saúde, causados por terríveis dores de ocorrência reumática.

Casado com Estela Velásquez, três filhos, Ivaldo Pereira.tinha imaginação fértil, impressionante faro jornalístico, visão aguçada e surpreendente vitalidade para o trabalho, além de ser um grande colecionador de “causos” e episódios sociais e políticos. Natural de Bauru (SP), desembarcou em Mato Grosso, ainda uno, em meados dos anos 1970.

O jornalista tinha também vocação e paixão pela literatura. Não escreveu e nem publicou todos os livros que desejava, porém os que nasceram de sua lavra são peças fundamentais no acervo histórico do Estado. Amava profundamente Bela Vista e a região na divisa Brasil Paraguai. Era tanto amor que fundou e comandou, desde 1972, o semanário impresso “Tribuna da Fronteira”, verdadeiro retrato da rotina e das aspirações regionais.

PRESENÇA - Ivaldo testemunhou e participou de diversos acontecimentos que marcaram época na política e no jornalismo do Estado. Um dos fatos que marcou sua trajetória foi a cobertura da primeira eleição direta para escolha do prefeito bela-vistense ainda em dias recém-saídos da ditadura militar. O vencedor daquela disputa foi Abrão Zacarias.

A velha máquina de escrever manual, o hábito de anotar informações em qualquer superfície rasurável e o interesse por reportagens densas e narrativas minuciosas revelavam a combinação romântica e intimista de um jornalista e escritor das antigas, alguém que vivia o futuro sem descolar da pureza provinciana reveladora de sua alma grandiosa e inquieta.

Mato Grosso do Sul e a fronteira, especialmente, choram a partida de um homem que soube viver e construir amizades e admirações, incluídos aqueles que por vezes se incomodavam com sua caneta certeira.

Ivaldo Pereira acumulou sólidas relações afetivas com vários protagonistas de suas escritas, entre os quais os ex-prefeitos Abrão Zacarias (Bela Vista), Heitor Miranda (Porto Murtinho) e Joelson Peixoto (Jardim), além dos ex-governadores Wilson Barbosa Martins, Pedro Pedrossian e Ramez Tebet (já falecidos), Zeca do PT e André Puccinelli. Uma relação com várias cores partidárias e ideológicas, cenário que atesta a consciência e a universalidade de um ser pluralista e democrático que honrou as responsabilidades lançadas em sua existência.



Morreu nesta terça-feira, 27, em Bela Vista, o jornalista e escritor Ivaldo Pereira. Um dos nomes mais respeitados na história do jornalismo impresso de Mato Grosso do Sul, ele tinha 72 anos e há alguns anos vinha sofrendo com problemas de saúde, causados por terríveis dores de ocorrência reumática.

Casado com Estela Velásquez, três filhos, Ivaldo Pereira.tinha imaginação fértil, impressionante faro jornalístico, visão aguçada e surpreendente vitalidade para o trabalho, além de ser um grande colecionador de “causos” e episódios sociais e políticos. Natural de Bauru (SP), desembarcou em Mato Grosso, ainda uno, em meados dos anos 1970.

O jornalista tinha também vocação e paixão pela literatura. Não escreveu e nem publicou todos os livros que desejava, porém os que nasceram de sua lavra são peças fundamentais no acervo histórico do Estado. Amava profundamente Bela Vista e a região na divisa Brasil Paraguai. Era tanto amor que fundou e comandou, desde 1972, o semanário impresso “Tribuna da Fronteira”, verdadeiro retrato da rotina e das aspirações regionais.

PRESENÇA - Ivaldo testemunhou e participou de diversos acontecimentos que marcaram época na política e no jornalismo do Estado. Um dos fatos que marcou sua trajetória foi a cobertura da primeira eleição direta para escolha do prefeito bela-vistense ainda em dias recém-saídos da ditadura militar. O vencedor daquela disputa foi Abrão Zacarias.

A velha máquina de escrever manual, o hábito de anotar informações em qualquer superfície rasurável e o interesse por reportagens densas e narrativas minuciosas revelavam a combinação romântica e intimista de um jornalista e escritor das antigas, alguém que vivia o futuro sem descolar da pureza provinciana reveladora de sua alma grandiosa e inquieta.