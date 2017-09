Violência Jornalista da Globo é vítima de bala perdida em Pernambuco Alexandre Farias está em coma induzido, em estado grave, depois de ser baleado na cabeça em Caruaru, no agreste pernambucano

Alexandre Farias apresenta o telejornal ABTV 2ª edição na região do agreste pernambucano Foto: Reprodução/TV Asa Branca

O jornalista Alexandre Farias, apresentador da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo em Pernambuco, está internado em estado grave depois de ter sido atingido por uma bala perdida na cabeça na noite do último sábado, 16, em Caruaru, no agreste do Estado. Conforme a emissora, Alexandre dirigia seu carro particular na região do Alto do Moura, onde mora, quando foi vítima de um disparo de criminosos que fugiam de uma viatura da polícia.

Ao menos quatro homens estavam em um veículo roubado e trocavam tiros com os policiais por volta das 20 horas, quando o jornalista saía de um supermercado e ia para casa após apresentar o telejornal ABTV 2ª Edição. Durante a perseguição, os bandidos ainda atropelaram socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que resgatavam um motociclista ferido em um acidente.

O motorista e uma técnica de enfermagem que trabalhavam na ambulância sofreram fraturas leves. Já Alexandre está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed de Caruaru.