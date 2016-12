Princesa Leia Jornalista da Globo faz brincadeira sobre morte de atriz de Star Wars e é retaliado nas redes "Mas não ficou calado"

Em mais umas das ousadias o jornal da manhã da Rede de TV Globo, e seus apresentadores que estão ganhando atenção do mundo com o jornalismo dinâmico que apresentam, fez algo um pouco além, aliás, apenas um dos jornalistas, o apresentador do Globo News Jorge Pontual.

Nesta terça-feira (27), Jorge Pontual acabou indo para o “fite”, nas redes e dividindo opiniões depois de fazer uma brincadeira sobre a morte da atriz, Carrie Fischer, intérprete da princesa Leia, em Star Wars.

Durante sua participação no Globo News em Pauta, Jorge Pontual, teria feito uma brincadeira imitando Chewbacca e com isso arrancando risos dos colegas de bancada. A brincadeira repercutiu na internet e acabou dividindo opiniões, alguns fãs da interprete não gostaram da brincadeira e acharam ofensiva outras já acharam que a brincadeira fez referência a irreverência da pessoa que foi Carrie .

Depois de muitas críticas na internet, o jornalista justificou-se aos fãs que acharam o comentário ofensivo: "Pena que alguns fãs dela no Brasil não tenham o menor senso de humor. Não sacaram Carrie Fisher. O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa auto gozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena" escreveu no Twitter.

Muitos não gostaram nem mesmo da justificativa do jornalista e dispararam ofensas contra Pontual;

Legenda da Foto