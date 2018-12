Globo Jornalista demitida pela Globo após ficar doente, revela tudo que sofreu na emissora Ela destacou que está otimista quanto ao futuro e o recomeço na vida profissional

A jornalista Izabella Camargo foi demitida da Globo após ficar doente e pedir licença médica. Quando voltou aos trabalhos na emissora, ela foi surpreendida com a informação de que não permaneceria no canal e seria dispensada imediatamente. Sem chão, a profissional fez vários desabafos.

Ela foi entrevistada pela TV Gazeta na manhã desta quarta-feira (12) e, ao programa Você Bonita, contou um pouco do que acontecia nos bastidores da emissora, onde teve início a síndrome de burnout: “Fiz muitas terapias alternativas, psicólogas, cuidando de dentro e de fora. Muita respiração e meditação”.

“Além de tomar café, energético, procurei um endocrinologista e comecei a tomar remédio para me dar mais energia. Não me orgulho disso porque foi a pior coisa que eu fiz. Eu ultrapassei o meu limite para dar conta do que eu não tinha controle. Extrapolei o meu limite”, lamentou.

“Comecei a ter crises de choro, crises nervosas. ‘Ué, mas eu faço meditação todo dia, pilates, RPG, uso floral… Por que estou tendo taquicardia? Não começa de um dia para o outro. A corda arrebenta quando você passa do limite. O meu corpo começou a acumular um déficit que era provocado pela falta de sono”, revelou.

No final do mês passado, Izabella fez um triste desabafo em seu perfil no Instagram, mas destacou que já está dando a volta por cima. “Há um mês eu comecei um novo ciclo de vida. Exatamente no dia 29 de outubro eu voltei de uma licença médica que durou dois meses e 15 dias e fui desligada da empresa em que eu trabalhava”, iniciou.

No entanto, em seguida, ela destacou que está otimista quanto ao seu futuro, que será de recomeço na vida profissional: “Eu lembrei que temos vários recomeços na vida. Tudo tem começo, meio e fim, vários começos e fins e tudo bem, faz parte da vida”.

“Eu estou aqui pra lembrar que, quando a gente sempre pensa no que podemos ganhar, nas oportunidades que têm pela frente e não só pensarmos no que estamos perdendo, tudo dá certo”, completou. E depois, finalizou dizendo: “Bons caminhos para vocês!”.