Mc Biel Jornalista revela que ficou com Biel e funkeiro dispara: “Vou te quebrar” Revelação bombástica foi motivada por comentário preconceituoso do cantor contra gays e nordestinos

Biel acaba de se envolver em mais uma polêmica. Desta vez, um jornalista de Sergipe revelou ter ficado com o músico e agora, afirma estar sendo ameaçado por ele. Gabriel Leão, de 22 anos, decidiu expôr as mensagens ameaçadoras de Biel em seu perfil no Instagram na última segunda-feira (5).

Nelas, Biel afirma que vai “quebrar” o jornalista, que declarou a seguinte revelação ao site Pheeno: “Por duas vezes ficamos a três. Uma vez com uma garota e outra com um DJ que tocava com ele nos shows. Uma vez ficamos dentro de uma van voltando de um show. Todos comentavam do nosso affair”.

“Você que realmente não trombe comigo. Porque vou te quebrar, seu merda. Vai aprender a nunca falar bosta, filho da P%¨&. Me aguarde”, teria dito Biel na suposta mensagem. Ao jornal Extra, o rapaz revelou os motivos que o levou a expôr o suposto relacionamento dos dois.

“Falei isso devido ao comentário que ele fez contra gays e nordestinos. Aí, na época, eu respondi: ‘Sou gay, nordestino e você já me pegou’. Já estou tomando as providências e solicitando a medida protetiva. Está nas mãos do meu advogado, que, inclusive, é o mesmo advogado da ex-mulher dele, Duda Castro”, disse ainda.

Duda Castro, vale lembrar, é a modelo que acusou Biel de agressão em maio deste ano.