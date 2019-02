#LUTO Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero em SP O acidente ocorreu na altura do quilômetro 7 do Rodoanel

O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat morreu no início da tarde desta segunda-feira (11), Foto: Reprodução / BandNews

O jornalista Ricardo Boechat, 66 anos, morreu após um helicóptero cair sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11).

As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, são o piloto e o copiloto da aeronave, que foram carbonizados após a aeronave pegar fogo. O fogo já foi apagado. O motorista do caminhão foi atingido pela aeronave foi socorrido.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco, próximo a um pedágio. A corporação atendeu a ocorrência com um helicóptero e 11 viaturas.

O jornalista trabalhava atualmente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresentando dois programas diários, A Notícia com Ricardo Boechat, um matinal na rádio BandNews FM, e o Jornal da Band à noite, na TV Bandeirantes. Ele tinha também uma coluna na revista semanal Istoé.

Na manhã desta segunda, Boechat falou em seu programa matinal no rádio sobre a sucessão de tragédias no país, como Brumadinho, e no ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

O jornalista estava em Campinas palestrando a convite de uma empresa farmacêutica, Libbs, que fretou a aeronave.

*Matéria editada as 14h28 para correção de título.