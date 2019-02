POLÊMICA José Loreto assume traição e pensa em reconciliação com ex-mulher: 'Errei, sim' Ator usou redes sociais para se pronunciar sobre fim do casamento com Débora Nascimento. 'Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor', disse

José Loreto assume que errou e fala em reconciliação: 'peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor' Foto: Reprodução/TV Globo

Após a polêmica separação com Débora Nascimento, José Loreto usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. O ator global assumiu a traição e disse que "cruzou fronteiras emocionais" que o fizeram se arrepender profundamente.

"Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as ‘vidas de novela’. A realidade é cruel, tem conseqüências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida", escreveu ele.

Sem citar o nome de Marina Ruy Barbosa, o galã de "O Sétimo Guardião" pediu perdão a ex-mulher e a "todas as outras pessoas que foram envolvidas neste espetáculo público".

"Peço perdão a você e a nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei", continuou o ator.

José Loreto ainda se desculpou com o público e com todos que se sentiram ofendidos com a situação. "Peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor".

Débora e Loreto se conheceram quando gravavam a novela 'Avenida Brasil' e estavam juntos há mais de seis anos. O casal decidiu terminar o romance neste fim de semana.