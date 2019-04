FAMOSOS José Loreto fica, Globo desiste da demissão O ator voltará ao ar em 'Amor de Mãe'

Após a polêmica envolvendo José Loreto, sua esposa Débora Nascimento e alguns atores da novela 'O Sétimo Guardião', em um caso de traição, o afastamento do ator pela Globo já era dado como certo nos bastidores da emissora carioca.

No entanto, segundo informações do site 'Observatório da Televisão', parece que aconteceu uma reviravolta no caso e o galã, não só continuara no canal, como já foi escalado para uma nova produção.

A Globo decidiu voltar atrás e cancelou a punição prevista para José Loreto, que segue fazendo parte do casting do canal. Agora o ator foi escalado para o elenco de 'Amor de Mãe', novela que Manuela Dias prepara para a faixa das 21h, em substituição de 'A Dona do Pedaço', de Walcyr Carrasco, a partir de Outubro.