Paranaíba Jovem acaba na delegacia após bater em ladrão que furtou R$ 70 em MS

Um homem de 28 anos acabou levado para a delegacia de Polícia Civil, após agredir um ladrão que acabava de furtar R$ 70 em dinheiro e um saco de fumo picado. O caso aconteceu na cidade de Paranaíba, distante 407 km de Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por moradores do bairro Lourdes que flagraram os homens se agredindo no meio da rua. Ao chegar no local, a polícia avistou um rapaz de 34 anos com lesões na cabeça.

O jovem de 28 anos estava no local e se apresentou aos policiais como o autor das lesões. Ele disse que tentava reaver os objetos que o homem havia furtado de sua residência. O jovem foi encaminhado para a delegacia de para esclarecimentos dos fatos.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o suposto autor do furto recusou atendimento e não quis ser levado para a Santa Casa da cidade.