PCC Jovem andava armado e se dizia perseguido pelo PCC Jovem foi preso por policiais da Defurv com carro usado em crimes

Um jovem de 18 anos foi preso por policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos) dirigindo um carro usado em crimes e portando uma arma de fogo. Ele disse que andava armado porque era perseguido por integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O rapaz foi preso no início da noite desta quinta-feira (5), quando trafegava pela avenida Gury Marques, na Vila Albuquerque, em Campo Grande. Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Defurv realizava diligências, quando se depararam com o veículo marca VW Parati que apresentava uma restrição criminal.

Ao abordar o motorista, os policiais constataram que ele estava portando uma arma de fogo, calibre 22. O suspeito alegou estar armado para defesa pessoal, já que estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa, por matar um homem de 25 anos, no dia 26 de junho de 2019.

Durante checagem, a equipe verificou que o veículo contava com restrição porque foi utilizado no furto de aparelhos celulares de um comércio, no dia 22 de dezembro de 2018.