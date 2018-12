Fronteira Jovem brasileira abandona recém-nascido na fronteira e acaba presa pela polícia paraguaia

Uma brasileira abandonou uma criança recém-nascida em frente a uma residência na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e acabou presa pela Polícia Nacional na fronteira.

Os Investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, realizaram a prisão na manhã de terça-feira (11), a jovem brasileira foi identificada como Maria Angélica Pereira Galdino, 22, oriunda do estado de Goiás.

O caso

Na última sexta-feira (07) ela abandonou o filho recém-nascido em frente a uma residência situada no bairro Obrero da cidade de Pedro Juan Caballero, imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a mesma abandonava a criança no local, os investigadores da Direção de Investigações de Casos Puníveis iniciaram uma busca pela mulher na região.

Familía alega que a jovem sofre de problemas psiquiátricos

Na segunda-feira (10), os familiares da jovem compareceram a Defensoria Pública da cidade solicitando que a criança lhes seja entregue, justificando que a mãe sofre de problemas psiquiátricos, razão que teria levado a abandonar o recém-nascido.

Polícia localiza jovem em clínica particular

Os parentes informaram que a mesma se encontrava internada e se recusaram a dar informações do paradeiro dela, assim a procura começou pelas clínicas particulares da região e resultou na localização da jovem, vindo a ser presa na manhã desta terça-feira pelo crime de abandono de incapaz.