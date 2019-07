Roubo Jovem com participação em roubo de chiparia é preso Ele ficou nervoso com aproximação de viatura da PM

Jovem de 21 anos que participou do roubo contra uma chiparia em Campo Grande foi preso nesta quarta-feira (31) por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Gabriel José de Souza Lima teria ficado nervoso com a aproximação da viatura e acabou chamando a atenção dos policiais. Outro integrante do grupo criminoso já havia sido preso após o rastreador de um celular roubado indicar a localização dos suspeitos.

Policiais do batalhão de Choque estavam fazendo rondas de rotina na região do Bairro Aero Rancho quando viram o rapaz ficando nervoso com aproximação da viatura e decidiram abordá-lo. Lima contou que poderia haver um mandado de prisão contra ele. A informação acabou se confirmando após consultas ao sistema policial.

O ROUBO

Lima teria participado do roubo contra uma chiparia do bairro Aero Rancho no dia 27 de junho. Ele foi denunciado pelo comparsa descoberto pela polícia após o rastreador de um celular roubado indicar a localização dele. Na ocasião, este outro suspeito disse que eles receberam ordens do presídio para praticar os crimes.