Bosque da Saúde Jovem completa 18 e termina comemoração de aniversário na cadeia Suspeito de crime com ajuda dos amigos

Um jovem que completou 18 anos nesta terça-feira (7) é um dos suspeitos de invadir a casa de um vendedor de 44 anos, no bairro Bosque da Saúde, em Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (8). Preso pela Polícia Militar ainda no bairro e com alguns objetos da vítima, teve que terminar a “comemoração” da data na delegacia.

Segundo a Polícia, três suspeitos invadiram a casa do vendedor durante a madrugada. A vítima estava dormindo e acordou com o barulho dos criminosos arrombando a porta. Ele foi rendido, amarrado e agredido pelos suspeitos.

Os ladrões pegaram os documentos, uma caixa de som e outros objetos e fugiram. Entretanto, um vizinho percebeu a movimentação dos bandidos, ouviu o barulho e ligou para o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), pelo 190.

Os policiais militares chegaram rápido ao local. Fizeram buscas no bairro e conseguiram prender um dos suspeitos. O jovem, que tinha completado 18 anos na terça-feira. Com ele estava a carteira de habilitação e o celular da vítima.

Apesar das evidências o rapaz negou tudo e disse aos policiais que tinha saído com amigos para comemorar o aniversário.

O vendedor agredido pelos ladrões não quer ser identificado por medo. Mas ele disse que passou momentos dramáticos e que o roubo pode ter sido encomendado.

O jovem suspeito de roubo foi levado para a Delegacia e vai responder pelo crime neste início de maioridade penal.