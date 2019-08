Estuprada e morta Jovem de 15 anos é estuprada e morta a facadas por vizinho de 17 anos

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada e morta a facadas por um vizinho de 17 anos. O caso ocorreu na última sexta-feira (2) em Cristalina (GO). O menor foi detido no dia do crime, antes que cometesse suicídio, como planejava. As informações são do jornal Correio Braziliense.

A vítima foi identificada como Amanda dos Santos Silva. Ela foi atacada quando chegava em casa depois da escola. Ela morava em uma residência alugada, segundo a publicação, com o pai cadeirante. Antes que pudesse abrir o portão, foi segurada pelo vizinho que mora no mesmo lote da família há três meses.

Vizinhos desconfiaram por conta dos gritos de Amanda. O acusado, porém, colocou uma geladeira na porta de entrada da casa, impedindo a entrada de outras pessoas. Um vizinho tentava arrombar a porta e o pai da garota pedia ajuda para pessoas, que ligaram para a polícia. A jovem foi estuprada e, em seguida, esfaqueada pelo menor.

O adolescente conseguiu fugir de uma pessoa que entrou na residência, mas acabou detido por outras pessoas e apreendido em flagrante. Ele alegou estar possuído por uma “entidade”, que o induziu ao crime. Ele fez um altar para a menina, com retratos dela, velas, um copo, uma garrafa de cachaça e alguns cigarros. O acusado também deixou uma carta de suicídio, levantando a suspeita da polícia de que o crime foi planejado.