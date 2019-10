Desaparecimento Jovem desaparece após acionar motorista de APP A menina tem cabelos longos e ruivos, e estava de calça jeans e blusa de cor azul

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Desesperado pai procura polícia após a filha de 23 anos, desaparecer após saída de festa. De acordo com o pai a jovem estava em uma festa, no Jardim Morenão, ela teria acionado um motorista de aplicativo por volta das 18h, mas até o momento a jovem não apareceu. De acordo com o boletim de ocorrência uma amiga da jovem ligou para o pai da mesma por volta das 19h perguntando se ela tinha chegado em casa, o pai disse que a filha não teria chegado. Conforme amiga a jovem já tinha saído da festa aproximadamente uma hora. De acordo com o pai da menina o celular dela está desligado. Muito abalado na delegacia o pai disse que a filha não tem costume de sair sem avisar. De acordo com a polícia no local há câmeras de segurança que serão analisadas.