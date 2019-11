Desaparecido Jovem desaparece depois de sair de casa de namorado Mãe disse na delegacia que descobriu pelo aplicativo que viagem foi interrompida no meio do caminho

Jovem estava em um carro Chevrolet Celta Foto: (Ilustrativa)

Uma jovem de 21 anos desapareceu na noite deste domingo (24), em Campo Grande, no bairro Universitário, na Avenida Guaicurus, após sair da casa do namorado e pegar um motorista de aplicativo para voltar para a sua residência.

A mãe da jovem procurou a delegacia de polícia na noite de domingo (24) para registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da moça, que estava na casa do namorado no bairro Universitário saindo do local por volta das 21 horas com destino a sua casa, no bairro Monte Carlo, mas até as 23h30 ainda não havia chegado.

Segundo informações passadas pela mulher a polícia, quando ela foi conferir o aplicativo para ver a situação da viagem descobriu que havia sido interrompida na Avenida Guaicurus, local do desaparecimento da vítima. Mas, ao conferir novamente o aplicativo percebeu que o motorista havia colocado com destino final o endereço da moça, mas ela não apareceu. A vítima estava de short, chinelos, blusa de cor azul e uma bolsa mochila de cor marrom, ainda segundo a mãe da jovem ela faz tratamento psiquiátrico. O carro em que ela estava seria um Chevrolet Celta.