São Paulo Jovem é agredida pelo namorado e salva pelo ex no litoral paulista A agressão ocorreu porque um técnico de ar-condicionado, que é ex-namorado da garota, supostamente teria dado em cima dela

Um jovem de 20 anos, que não teve a identidade revelada, foi agredida pelo namorado, de 18 anos, após ele ter uma crise de ciúmes. A agressão ocorreu porque um técnico de ar-condicionado, que é ex-namorado da garota, supostamente teria dado em cima dela.

O caso foi registrado em Bertioga, no litoral de São Paulo. As informações são do G1. De acordo com o boletim de ocorrência, o técnico de ar-condicionado é ex-namorado da jovem e estava instalando o equipamento na sala da casa dela. Enquanto ele fazia o serviço, ela foi tomar banho.

O atual companheiro chegou ao local e, com ciúmes, a agrediu no quarto com socos no nariz, na boca e na cabeça. Por contra da gritaria, o técnico e ex da jovem reagiu e expulsou o agressor. A jovem foi até uma delegacia da cidade, registrou boletim pelo crime de lesão corporal e deve passar por um exame de corpo de delito. A Polícia Civil investiga o caso.